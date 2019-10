Elton John kritiserer den nye 'Løvernes Konge': »Jeg ville ønske, jeg havde haft større indflydelse«

Selv om de fleste af os herhjemme formentlig tænker på sange som ’Føl hvordan dit liv blir’ fyldt’ og ’En verden af liv’ med Lise Dandanell, når vi mindes ’Løvernes Konge’, har mange af os garanteret også lyttet til de originale sange skrevet af Elton John.

»There’s magic everywhere«, lyder det fra desmerdyret Timon, inden det retoriske spørgsmål »Can you feel the love tonight?« bliver sunget på sangen af samme navn. Og hvem kan ikke fornemme magien og kærligheden, når Simba og Nala står under vandfaldet?

Men det var dengang i 1994, hvor Disney-udgaven af tegnefilmen blev vist for første gang i biograferne. Den nye genindspilning fra i år – en musicalfilm instrueret, skrevet og produceret af Jon Favreau, Jeff Nathanson og Walt Disney Pictures – møder hård kritik af Elton John. Han føler simpelthen ikke kærligheden og magien længere.

»Magien og glæden ved musikken er forsvundet«, siger han til det britiske magasin GQ.

Musikken er blevet ødelagt

Soundtracket til den nye film, der havde premiere i juli, er blandt andre lavet af Pharrell Williams og Beyoncé – og Elton John har faktisk selv været med til at skrive en af sangene. Alligevel ser han 2019-versionen som en »kæmpe skuffelse«, fordi producenterne ifølge sangeren har »ødelagt« musikken.

»Musikken fyldte utrolig meget i den originale film, men den spiller slet ikke den samme rolle i den nye film. Jeg ville ønske, jeg havde haft større indflydelse, men den kreative vision for filmen og musikken var anderledes denne gang. Jeg følte mig ikke rigtig velkommen, og jeg blev heller ikke behandlet med den samme respekt«, siger Elton John og fortsætter:

»Det gør mig ekstremt ked af det«.

Sangeren mener ikke, at det nye soundtrack har haft den samme indflydelse på forskellige hitlister sammenlignet for 25 år siden. Foruden at blive det bedst sælgende album vandt det originale soundtrack tre Grammys, to Golden Globes og to Academy Awards – for bare at nævne nogle af de mange priser, som musikken fra 1994 høstede.