Tilbage fra de døde: George Michael er funky igen på overraskende, ny single

FOR ABONNENTER

1George Michael: This is How (We Want To Get High). Det var ikke sidste jul, men juledag for tre år siden, at George Michael døde. Sammenlignet med David Bowie og Prince har der været stille om ham efter hans død, men nu udkommer den første posthume sang fra den engelske popsanger. Sangen ’This Is How (We Want To Get High)’ blev indspillet i 2012 og gjort færdig under en af George Michaels sidste indspilninger i studiet. Det er i sagens natur lyden af den sene George Michael, når han over et latinfunky groove synger bittersødt om misbrug og social arv – uden helt at indkassere ved kasse et med et stort omkvæd som i velmagtsdagene. Sangen udgives i forbindelse med filmen ’Last Christmas’, en romcom skrevet af Emma Thompson over den George Michael-sang.