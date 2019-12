Her er årets fem bedste popsange: Der var ingen over den hjemmeskolede splint på 17 år

Ingen tid at spilde! Et år er på vej på hæld. De næste fire uger gør Politikens musikanmeldere status over året, der gik i musik, en genre ad gangen. I denne uge lægger Pernille Jensen ud med årets bedste popsange.

1Billie Eilish: ’Bad Guy’. Ingen over, ingen ved siden af. Den hjemmeskolede californiske teenager Billie Eilish, der stadig kun er en lille splint på 17 år, har haft et vildere år end de fleste, og når man lytter til hendes karakteristiske hviskesang hen over storebroren Finneas’ dybt pumpende djævlebas på kæmpehittet ’Bad Guy’, er det ikke svært at høre, at det her er noget særligt. Ingen lyder som Billie Eilish. Hun er tilmed en sjov og sarkastisk tekstforfatter og formentlig klædt i en større hættetrøje end dig. Over en milliard afspilninger på Spotify taler sit eget tydelige sprog. Jeg står nok for omkring 200.000 af dem. Billie Eilish giver mig lyst til at blive teenager igen. Næsten.