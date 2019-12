Årets 12 bedste danske album: Én sang fra ham siger mere end tusinde opdateringer på de sociale medier

12 Alphabeat: Don’t Know What’s Cool Anymore (Warner): Efter syv års pause vendte Alphabeat tilbage med højere humør og skarpere sange på ’Don’t Know What’s Cool Anymore’. Ikke ret mange herhjemme kan levere så rendyrket og skamløs pop i en håndklappende storm af ørehængere. Og så er det lige meget, om de blander deres melodiske overskud op med country, g-funk eller en hilsen til The Beatles. Årets danske popcomeback. (sl)

11Branco: Baba Business (Sony): Hitlistekongerne Branco, Stepz og Gilli tog et skridt til siden og leverede et album hver i år. Så dominerende de også toppen af albumhitlisten. Men det var ikke den eneste forskel. Branco brugte også sin varmblodede gadehiphop til at sænke paraderne på ’Baba Business’ og fortælle om bagsiden af det brutale gadeliv, han ellers har brystet sig af. Bekendelser, der stod stærkt i albumformatet. (sl)