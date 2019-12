Musikanmelder: Jeg elsker nytårsaften. Og her er de 25 sange, jeg bare skal høre

Ikke alle har det som mig. Men jeg elsker nytårsaften. (Også selv om det var lidt sjovere, før jeg fik små børn). Jeg elsker de billige serpentiner og de åndssvage hatte. Knallerter, bordbomber, taler og nytårsquiz. En oplagt undskyldning for at være lidt småsentimental, når man ser tilbage på året, der gik. Og en uskyldig glæde ved tanken om et helt nyt, sprødt år. What could possibly go wrong? Okay, sikkert en hel del. Men det tænker vi ikke på før i morgen. På med sikkerhedsbrillerne! Her er 25 sange, der skal med til min nytårsfest.