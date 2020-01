Ny tordenrøst fra England: Savner du Adele? Så prøv lige at høre her!

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

1Celeste: Stop This Flame. Den engelske sanger Celeste fejrer, at hun netop er blevet udråbt som vinder af BBC Sound 2020, ved at udgive en hidsig omgang britisk soul på ’Stop This Flame’. BBC’s årlige liste over de musiknavne, som over 170 trendsættere mener, har mest potentiale til et stort gennembrud, har tidligere peget på navne som Lewis Capaldi, Billie Eilish og Adele.