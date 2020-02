Tidligere Beach Boys-sanger opfordrer til boykot af Beach Boys

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Flere af medlemmerne fra det amerikanske band Beach Boys, herunder forsangeren Mike Love, skal optræde til jagtorganisationen Safari Club Internationals årlige event, der afholdes i byen Reno i den amerikanske stat Nevada onsdag d. 5.-8. februar.

Sanger og komponist Brian Wilson, der forlod bandet og gik solo i 1980’erne, har gjort det klart på Twitter, at han ikke har noget med jagteventet at gøre og ikke støtter trofæjagt. Det skriver flere medier herunder BBC.

»Denne organisation støtter trofæjagt, som både Al og jeg er imod«, skriver den 77-årige Wilson på Twitter og henviser til Beach Boys’ tidligere guitarist Al Jardine.

This organization supports trophy hunting, which Both Al and I are emphatically opposed to. There’s nothing we can do personally to stop the show, so please join us in signing the petition at https://t.co/vOUtJDq6t2 — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) February 3, 2020

Derudover opfordrer Wilson til, at man deltager i en underskriftsindsamling: ’Tell the Beach Boys to Say No to Trophy Hunting’ (fortæl Beach Boys, at de skal sige nej til trofæjagt).

Over 120.000 har allerede skrevet under og truer med totalt boykot af bandet, hvis de gennemfører koncerten.

Mike Love har ikke tænkt sig at lytte til sine tidligere bandmedlemmer eller de mange mennesker, der har skrevet under. Han bekræfter overfor mediet Variety, at han spiller til jagteventet.

»Vi ser frem til en aften med god musik i Reno«, skriver Love til mediet.

Til det årlige jagtevent kan man blandt andet høre den amerikanske præsidents ældste søn, Donald Trump Jr., holde tale, købe våben og organisere jagtture.

Det fremgår også af organisationens hjemmeside, at der vil være workshops, hvor man for eksempel kan lære at håndtere stress på jagt eller få inspiration til at indrette det perfekte trofærum.