Spotify har 271.000.000 brugere, men taber fortsat penge

Den svenske musiktjeneste Spotify oplever, at flere vil betale for at lytte til, pop, country eller rap.

Det er dog fortsat ikke nok til at skabe overskud.

Det viser årsregnskabet fra Spotify, der er blevet offentliggjort i dag.

Musiktjenesten kunne i sit årsregnskab præsentere en stigning i betalende abonnenter eller såkaldte premiumabonnenter. Det vil sige personer, der betaler et månedligt beløb for at lytte til musikken uden reklameafbrydelser.

Selskabet havde 124 millioner betalende abonnenter i fjerde kvartal mod 113 millioner i kvartalet før, viser årsregnskabet.

Spotify havde selv ventet, at det ville være i niveauet 120-125 millioner.

Spotify har i alt 271 millioner månedlige brugere.

For lidt under et år siden nåede streamingtjenesten, der har hovedsæde i Stockholm, 100 millioner betalende kunder.

Det svenske selskab kører dog fortsat med underskud på trods af stigningen i betalende brugere.

Spotify kunne i 2019 præsentere et underskud før skat på 131 millioner euro i forhold til et underskud før skat på 173 millioner euro for 2018.

Det svenske selskab venter, at der ved udgangen af 2020 skal være 143-153 millioner betalende abonnenter. Selskabet venter dog fortsat et underskud i driftsresultatet på 150-250 millioner euro for 2020.

Selv om selskabet ikke venter overskud endnu, kunne Spotify præsentere en stigning i omsætningen. I fjerde kvartal steg omsætningen til 1,85 milliarder euro i forhold til 1,73 milliarder euro året før.

Flere af Spotifys brugere var også engageret i at lytte til podcast. Ifølge regnskabet er tiden, kunderne bruger på at lytte til podcasts, vokset med 200 procent i fjerde kvartal, hvis der bliver sammenlignet med samme kvartal i 2018.

ritzau