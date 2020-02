Mænd, mænd og mænd på plakaten: Britisk band nægter at spille på festivaler med skæv kønsbalance

Poprockbandet The 1975 nægter fremover at spille på festivaler, der ikke har gjort noget drastisk ved ligestillingsspørgsmålet. Der skal flere kvinder og nonbinære musikere på scenerne, lyder argumentet.

Hvis der ikke er kønsbalance på scenerne, vælger det populære britiske poprockband The 1975 fremover en festival fra.

Sådan lyder det fra bandets forsanger, Matthew Healy, i The Guardian efter en debat om musikfestivalerne i Reading og Leeds til sommer. Festivalerne har også i år stærk overvægt af mandlige musikere på scenerne. 20 ud af 91 optrædende i det foreløbige program er kvinder, og på hovedscenen er det kun 3 ud af 18.

Det har fået The Guardians kvindelige musikredaktør, Laura Snapes, til at efterlyse bands, som vil bruge deres stemme og deres gennemslagskraft til at sige fra. Bandene kan stille en betingelse i deres kontrakter om, at de kun optræder, hvis en bestemt procentdel af optrædende, optimalt 50 procent, er kvinder og nonbinære musikere, har hun foreslået, og Matthew Healy bakker op.

»Regn med, at jeg skriver under på sådan en kontrakt«, har han skrevet som indlæg i debatten.

Bandet har modtaget Brit Awards og andre priser og er populære, og de festivaler, bandet allerede har skrevet kontrakt med, optræder de på for ikke at skuffe fans. Men fremover vil bandet stille kravet om balance, uden dog at specificere hvilken eventuelle procentsats bandet vil forlange for at stille op. Med kravet om flere kvinder og nonbinære på scenerne mener Matthew Healy, at han og andre mandlige musikere kan spille en rolle i kønskampen om ligestilling.

»Jeg er sikker på, at mine agenter skider grønne grise lige nu, men tiden er inde, til at mænd handler og ikke bare snakker«, har forsangeren sagt.

Festivalerne i Reading og Leeds, der finder sted i en augustweekend hvert år, har tidligere hjulpet The 1975 med at agere mere miljøvenligt på blandt andet deres endagsfestival i Finsbury Park i London, noterer Healy. Hvis de kan tænke stort og ikkekommercielt, når det gælder bæredygtighed, må de også kunne gøre det, når det kommer til spørgsmålet om ubalance, ræsonnerer han.

Også herhjemme har festivalerne overvægt af mandlige artister. Roskilde Festival pointerer på sin hjemmeside, at underrepræsentationen afspejler, at de fleste professionelle musikere er mænd, ikke mindst inden for genrer som punk og metal. Men det er et problem, medgiver Roskilde Festival:

»Når kønsfordelingen i musikbranchen ikke afspejler befolkningens sammensætning, går vi glip af fremtidens talenter«, lyder argumentationen.