Må udskyde turné: Pearl Jam kritiserer Trumps håndtering af virusudbrud

Det amerikanske rockband Pearl Jam udskyder første del af en planlagt turné i Nordamerika dette forår. Det sker på grund af bekymring for det coronavirus, som har smittet over 700 amerikanere og er skyld i næsten 30 dødsfald i landet.

»Beklageligvis så er det at samles i store grupper en stor del af det, vi gør som et band. Og den turné, vi i månedsvis har haft travlt med at planlægge, er nu i fare. Vi har og vil altid have vores tilhængeres sikkerhed og velbefindende som topprioritet«, udtaler frontfigur Eddie Vedder i en meddelelse på sociale medier.

»Så det er med dyb frustration og beklagelse, at vi er tvunget til at komme med den mest kedelige meddelelse – den planlagte første del af vores Gigaton Tour er nødt til at blive udskudt, og koncerterne skal rykkes til et senere tidspunkt«.

Pearl Jams nye album, 'Gigaton', skal efter planen frigives den 27. marts. Bandet skulle derefter i marts og april ud på en turné omfattende 16 koncerter i Nordamerika. Deriblandt en i Madison Square Garden i New York City.

USA's præsident, Donald Trump, og hans regering er blevet kritiseret for at tage for let på virusudbruddet, der har spredt sig fra Kina til over 100 lande, og den klagesang synger Eddie Vedder med på.

»Det har så sandelig ikke hjulpet, at der ikke har været klare beskeder fra vores regering vedrørende folks sikkerhed og vores muligheder for at gå på arbejde«, siger Vedder og fortsætter:

»Da der ikke er tegn på, at vores nationale sundhedsministerium evner at få styr på dette (udbruddet, red.), så har vi ingen grund til at tro, at det vil blive bragt under kontrol i de kommende uger«.

Pearl Jam gæster også København, hvor bandet efter planen skal spille i Royal Arena 29. juni.

ritzau