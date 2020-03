»Folk vil dø efter det her!« Walisisk rockband får kritik for at gennemføre kæmpekoncert søndag aften

Automatisk oplæsning

»Uansvarligt«, »skuffende«, »egoistisk«.

Mange på det sociale medie Twitter raser over det walisiske rockband Stereophonics, der i weekenden valgte at gennemføre kæmpe koncerter i Wales’ hovedstad Cardiff for flere tusind mennesker. Også selv om det går stik imod alt, hvad man forsøger i det meste af verden for at bekæmpe den fortsatte pandemi covid-19.

Det skriver blandt andre Wales Online.

Billeder og videoer, som bandet selv har lagt op på Twitter, viser, at folk ikke just holder en meters afstand til hinanden. At koncerten overhovedet blev afholdt, er svært at forstå for mange.

»Virkelig skuffet over det her. Ethvert af de her mennesker kan være en del af en smittekæde, der ender med, at en dør. Det er så ansvarsløst«, skriver en bruger.

»Flot, gutter. I får helt sikkert slået folk ihjel, men i det mindste fik I hørt lidt musik«, svarer en anden.

Et billede på Storbritannien

For en gangs skyld er det dog ikke kun på Twitter-havet, at bølgerne går højt.

Den britiske tv-vært Piers Morgan adresserede også Stereophonics’ koncert på det britiske morgen-tv-program ’Good Morning Britain’.

Han brugte koncerten som et eksempel på Storbritanniens generelle respons på coronavirussen. For mens barer, restauranter, skoler, træningscentre og kulturelle begivenheder lukkes ned og aflyses over hele Europa lige nu, har briterne i de seneste dage gjort mere eller mindre, som de plejer.

»Stereophonics spiller i Cardiff. Det er også virkelig det, man bør gøre, er det ikke? Når resten af verden lukker ned. Så er det her, Storbritannien gør«, siger han.

Selv om flere organisationer og også medlemmer af det britiske parlament har anbefalet, at større begivenheder aflyses, har der været få udmeldinger fra premierminister Boris Johnson, der efter eget udsagn dog har styr på situationen.

Bandet selv har ikke kommenteret på kritikken, og koncertstedet, der afholdt koncerterne, skriver på sin hjemmeside, at alle koncerter fortsat vil blive afviklet som planlagt.

Stereophonics er især kendt for hitsinglerne ’Have a Nice Day’, ’Dakota’ og ’Maybe Tomorrow’.