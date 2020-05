Hitsangerinde undskylder for racistiske skeletter i skabet

Doja Cat er kommet i modvind på internettet, efter det er kommet frem, at en af hendes tidlige udgivelser har en racistisk titel, og at hun beskyldes for at have deltaget i racistiske fora online.

For den 24-årige amerikanske sangerinde og rapper Doja Cat har 2020 indtil videre været et forrygende år. Hendes single ’Say So’ med Nicki Minaj har toppet Billboards top 100, og hendes andet album ’Hot Pink’ har været blandt de ti bedst sælgende.

Men skeletterne fra hendes tidlige karriere begynder nu at rasle ud af skabet.

Fredag begyndte hashtagget #DojaCatIsOverParty at trende på sociale medier, efter at hendes sang ’Dindu Nuffin’ fra 2015 med en racistisk titel og beskyldninger om, at hun i sin ungdom var en del af racistiske videochats bredte sig.

Dindu nuffin (didn’t do nothing) er et nedladende term om afroamerikanere der begår kriminalitet og bagefter kommer med undskyldninger. Termen er blevet brugt til at nedgøre sorte ofre for politivold.

Søndag undskyldte Doja Cat på sin Instagram for sit valg af sangtitel, men afviste beskyldningerne om, at hun havde deltaget i racistiske samtaler online.

»Jeg har brugt offentlige chatrooms til at socialisere, siden jeg var barn. Nogle af dem burde jeg ikke have været i, men jeg har personligt aldrig været involveret i nogle racistiske samtaler«, skriver Doja Cat.





Doja Cat erkender at have skrevet, indspillet og navngivet ’Dindu Nuffin’, men forklarer, at det på ingen måde er forbundet til andet end hendes personlige oplevelser.

»Den blev skrevet som reaktion på de mennesker som brugte termet til at såre mig. Jeg prøvede at bytte rundt på betydningen, men erkender, at det var en dårlig beslutning at bruge det i min musik«, skriver sangerinden, der undskylder for at have såret eller oprevet nogen på grund af titlen og lover, at hun tager beskyldningerne »meget seriøst«.

Det er ikke første gang, at sangerinden, der er datter af en sort, sydafrikansk far og en jødisk-amerikansk mor, har måttet undskylde for sin tidligere adfærd på sociale medier. I 2018 blev hun beskyldt for at forsvare homofobisk sprogbrug i et gammelt tweet.

Doja Cat skulle have spillet på årets Roskilde Festival, som er aflyst på grund af coronavirus.