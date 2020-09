Oh Land løfter engelsk triphop-legendes nye sorgplade

52-årige Tricky har mistet sin 24-årige datter, og sorgen over tabet er til stede på hans indesluttede tilstandsværk og 14. album ’Fall to Pieces’. Danske Oh Land og polske Martha Zlakowska er med til at bære på sorgen med deres stemmer og løfter smukt albummet.