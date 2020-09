Nekrolog: Manden, der opfandt reggae, er død

Manden, der døbte den jamaicanske dansemusik for reggae, er død. Det gjorde Toots Hibbert i 1968, da han som leder at Toots and the Maytals udgav sangen ’Do the Reggay’, der endte med at give den jamaicanske offbeat-genre sit navn.

Og selv om det blev Bob Marley og The Wailers, der i 1970’erne bragte reggae ud til hele verden, var Toots and the Maytals historisk set en næsten lige så vigtig faktor i udviklingen og udbredelsen af jamaicansk musik.

Som musikkritikeren Robert Christgau har formuleret det, var »The Maytals The Beatles over for The Wailers som The Rolling Stones«.