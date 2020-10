Kim Skotte om nyt album fra jazzsuperstjerne: Man kommer til at savne en tegnestift i de bløde puder

Samarbejdet med den afdøde producerlegende Tommy LiPuma fortsætter posthumt på Diana Kralls efterfølger til ’Turn Up the Quiet’. Det nye album, ’This Dream of You’, er let at nyde og lidt for let at glemme igen.