Stjernebesat dansk bigband vinder hovedprisen ved årets jazz-awards

Her til aften er nogle af landets bedste danske jazzmusikere blevet fejret og hædret under den årlige prisfest Danish Music Awards Jazz i Bremen Teater i København.

Jeanett Albeck, komponist, skuespiller og kvinden bag kunstnerkollektivet Sort Samvittighed, stod som aftenens vært for at styre slagets gang, da otte statuetter og to legater skulle uddeles.

Hovedprisen for årets jazzudgivelse gik til Maluba Orchestra, det 13 personer store bigband med den garvede trio Marilyn Mazur, Fredrik Lundin og Kasper Bai i front, mens prisen for årets vokaljazzudgivelse gik til Sinne Eeg & DR Big Band, som har høstet både nationale og internationale roser for deres samarbejde på lp’en ’We’ve Just Begun’.

Titlen som årets nye navn blev tildelt den unge saxofonist Nikola Bankov, hvis »utæmmelige og altopslugende« kraftudladninger får både »hjerne og hjerte til at overgive sig«, som det lød i udtalelsen fra juryen, og vinderen af den nystiftede kategori – årets eksperiment – blev den herboende estiske musiker Maria Faust for projektet ’Maria Faust Sacrum Facere: Organ’, et værk tænkt og skrevet for kirkeorgel.

Laurits Hyllested blev kåret som årets jazzkomponist, en imponerende bedrift i betragtning af, at den unge, nyuddannede trommeslager og komponist kun har udgivet et enkelt album i eget navn. ’Darling River’, hvor Hyllested arbejder på at forene elektronisk, rytmisk og klassisk musik, udkom først på året, og med på pladen medvirker nogle af landets allerbedste unge musikere.

Derudover blev to legater på hhv. 20.000 kroner og 30.000 kroner tildelt trommeslager Anton Eger (årets musiker) og Peter Bruuns All Too Human (årets orkester), mens DR’s P8 Jazz-prisen som årets ildsjæl gik til saxofonist og komponist Nana Pi for hendes »omfattende og insisterende arbejde for Fredericias musikmiljø«, som det lyder i en tilhørende pressemeddelelse fra organisationen bag prisuddelingen, JazzDanmark.

Tidligere på året blev Børnejazzprisen uddelt, og her løb Jorden Rundt med Malene Kjærgaard med statuetten.

Aftenens show blev sendt på TV 2 Lorry og P8 Jazz og vil kunne genses og -høres på de respektive kanalers digitale platforme inden længe.