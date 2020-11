Musikstuderende vil have opgør: Min professor gramsede mig på brystet med undskyldningen, »at der sad et hår«

»Min professor og vejleder på konservatoriet besluttede sig i en 1:1-undervisningssituation uopfordret for at indvie mig i hans sexliv. Om, hvordan han ikke var skabt til at kun at have en partner. Jeg oplevede det klart som en form for flirt. Ved en anden lejlighed har han gramset mig på brystet med undskyldningen, »at der sad et hår««.

Sådan lyder en blandt flere fortællinger fra de danske konservatorier, som Politiken modtog i forbindelse med en større undersøgelse af sexisme i musikbranchen tidligere på efteråret. I alt 97 danske musikere delte deres erfaringer, heraf var 12 fra konservatorierne.

Som beskrevet i Politiken fredag omhandlede to af disse vidnesbyrd den underviser, der tidligere i år blev afskediget fra Syddansk Musikkonservatorium efter en klage fra en studerende.