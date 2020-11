Våben, knive og maskerede mænd: Vollsmose-rappers musikvideo får kritik for at opfordre til vold og bandekriminalitet

Skyderi, våben, stoffer, penge, maskerede mænd, kampsport og kampklædte politibetjente med våben.

Ovenstående er blot nogle af de elementer, der optræder i musikvideoen til Vollsmose-rapperen Chatles seneste single, ’Sort på sort’, der udkom på YouTube og andre streamingtjenester for et par uger siden. Og efterhånden som videoen har spredt sig på internettet har det ført til bekymrede og frustrerede reaktioner fra både politikere, politi og borgere i den fynske bydel.

Flere beskylder nemlig musikvideoen for at forherlige bandemiljøet i Vollsmose og rapperen for i sin video at opfordre til både vold og kriminalitet.

Ifølge oplysninger fra TV 2 Fyn har flere af de medvirkende i musikvideoen da også direkte tilknytning til bandemiljøet i området, og det bekymrer Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

»Banderne er notorisk berygtede for at bruge andre som nyttige idioter til at fremme egen sag. Jeg håber, at pladeselskab, streamingtjenester og andre nøje vil overveje, om de vil være bekendt at tjene penge på at viderebringe aktive bandemedlemmers voldsromantik til omverdenen«, skriver han i et længere Facebook-opslag.

Også på Christiansborg bliver videoen kritiseret fra begge ender af det politiske spektrum:

Peter Skaarup (DF) peger i et Facebook-opslag på, at videoen giver anledning til, at politikerne igen må kigge på bandeproblematikken. Ifølge ham er videoen en langefinger til det »etablerede samfund«:

»Den nye gangster-rap video fra Vollsmose virker voldsomt grænseoverskridende og provokerende; at se de unge bandetyper på den måde provokere og give det etablerede samfund fingeren gør mig rasende. Derfor skal der også slås langt hårdere ned på banderne og deres vanvittige adfærd«, skriver han.

Også Karina Lorentzen, retsordfører for SF, har reageret på musikvideoens indhold.

»Jeg synes, det er en grov video. Det virker som en forherligelse af bandemiljø, hvis unge ser det, så tænker jeg, at de måske synes, at det der bandemiljø, det er meget fedt. Der er noget maskulinitet over det, og det bryder jeg mig faktisk ikke om«, siger hun til TV 2 Fyn.

»Et moralsk og etisk ansvar«

Karina Lorentzen havde ikke tid til et interview, men svarer på spørgsmål fra Politiken på sms.

Hvorfor er videoen så slem? Er det ikke bare en fiktionsvideo, som man ikke bør tage så bogstaveligt?

»Jeg anerkender fuldt ud, at man har kunstnerisk frihed og ytringsfrihed generelt. Men der optræder rigtige bandemedlemmer på videoen, og der synes jeg, at produktionsselskabet har et moralsk og etisk ansvar i forhold til ikke at glorificere bandelivet over for de unge i området, som kan føle sig fristet af det«.

Hvad med krigsfilm og lignende. De opfordrer også til vold og kriminalitet. Gælder samme pointe om en »forherligelse« af voldelige miljøer der?

»Krigsfilm foregår ikke midt i vores hverdag. Det gør bandekrig til gengæld. Det, synes jeg, er en stor forskel, for så har det et andet potentiale for rekruttering. Men isoleret set er videoen jo ikke det værste indhold. Det er, at der er rigtige problemer med vold, stoffer og kriminalitet i Vollsmose og mange andre steder i Danmark«, skriver hun til Politiken.

Tanken var at vise Vollsmose frem set med Chatles øjne Tobias Lehmann, Universal Music Group

Det er den danske afdeling af et af verdens største pladeselskaber, Universal Music Group, der står bag udgivelsen af både singlen og videoen fra rapperen Chatle. Og her har man en anden opfattelse af videoens indhold:

»Tanken var at vise Vollsmose frem set med Chatles øjne. Der er selvfølgelig lagt en masse på, som man ofte gør, når man laver musikvideoer – man kan vel sige, at overdrivelse fremmer forståelsen. Men kort fortalt er det ligesom at lave en dokumentar om et belastet område, hvor man ser nogle ’skyggesider’ af samfundet«, skriver produkt manager Tobias Lehmann fra Universal Music Group til TV 2 Fyn.

Politiken har forsøgt at få en yderligere kommentar fra Tobias Lehmann, men han henviser til overstående citat og skriver i en mail, at han ikke har yderligere at tilføje.