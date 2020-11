Taylor Swift med morgenhår holder hyggehof i en skovhytte, hvor de ikke løber tør for lyskæder lige med det første

Det er 2020 og på mange måder et ret ufedt år. Især hvis man, som jeg, elsker at gå til koncert. Det er 2020, og det ser ikke ud til, at koncerter, som vi kender dem, kommer tilbage sådan lige med det samme. Det er 2020, og man må simpelthen tage til takke med den livemusik, man kan få.

Og lige præcis her rammer den nye koncertfilm af og om Taylor Swift og hendes seneste album, ’Folklore: The Long Pond Studio Sessions’, et blødt punkt. Filmen kan ses på Disney+, der kalder filmen for en intimkoncert, hvilket må være en slags ejendomsmæglersprog for, at man har filmet to-tre musikere med morgenhår spille 17 sange siddende i det samme studie. Det er filmens helt store held, at sangene er så gode, som de er.

At kalde det en decideret koncertfilm er dog lidt af en tilsnigelse. Men igen, det er 2020, og man må tage, hvad man kan få. Og den 30-årige Taylor Swifts mest afdæmpede plade til dato har været en god karantænekammerat for mennesker verden over. ’Folklore’ tilbragte ikke færre end otte uger i toppen af Billboard 200-hitlisten i USA og anses som årets bedst sælgende album. I et år, hvor mange af os har tilbragt størstedelen af vores vågne timer i nattøj derhjemme, ramte Taylor Swift plet med sin bløde sweaterpop.