Har du også tænkt over det? Endelig er vi sluppet for alt julebrokkeriet. Nyd det med dette julemusik

Brokkeriet starter normalerweise tidligt i oktober. Det er sikkert som mandel gemt i cremet, hvid substans ud på den store aften. »Narj, aaarrlså, allerede! Det bliver da også tidligere og tidligere hvert år«, lyder udbruddene på sociale medier der i det tidlige efterår, ledsaget af fotos af juleslik og nissehuer fra de fremsynede supermarkeders uønskede, men formentlig godt sælgende udbud.

Så kan vi julefans sidde der og vide, at vi igen er helt galt på den og glæder os til noget helt forkert. Men har De også lagt mærke til det? Bygerne af brok og ophidselse over julestadsets tidlige ankomst har slet ikke har været så voldsomme i år? Ikke fordi man ikke har kunnet købe sig et arsenal af konfekt, brunkager og hvidt skæg i månedsvis. Måske snarere, fordi julen for en gangs skyld er en velkommen, rødnæset fredsforstyrrer midt i denne vinter af endeløs tristesse.

Jeg tror, jeg har hørt flere sige: »Jeg glæder mig sådan til jul« i år. Kan det mon hænde, at julen med alle sine traditioner er lige så velkommen som Guds engle små i år, fordi den repræsenterer det mest normale, vi kan komme op med i en alt andet end normal tid? At vi alle har lyst til at skifte mundbind ud med nisseskæg og give den hele den behårede julemandsarm (m/k) gennem hele december med hjemmerullede klejner og højtidens skønne viser på den gamle grammofon?