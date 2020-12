Man fucker ikke med Joni Mitchell! Så tak for bare at minde os om, hvor smuk den sang er, Margo Price

1Haim: ’Christmas Wrapping 2020 (all I want for christmas is a vaccine’

2020, ærligt talt, hvad kan man gøre andet end at drive lidt gæk med det hele? Trioen Haim har på mange måder gjort sit. De udgav deres bedste album til dato med ’Women in Music, Pt. III’. Og nu kan de godt tillade sig at lave lidt fis. Det gør de så til gengæld også virkelig gennemført med denne, ehm, noget utraditionelle julesang, hvor det musikalske udtryk går i retning af noget mere funky, mens søstrene Haim gør status over året.

Thundercat spiller bas og dramatiker Jeremy O. Harris har skrevet den veloplagte tekst, der både refererer det amerikanske valg, TikTok, pandemi, maskerede fragtmænd og hjemmeklippet pandehår, så man ligner Barbara Streisand i ’Yentl’.