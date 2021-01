Drama i familien Hendrix: Jimi Hendrix' efterladte slås om retten til at bruge hans navn

Der er kamp om retten til at bruge den legendariske guitarist Jimi Hendrix’ navn i hans familie.

Senest er hans bror, Leon Hendrix, og hans niece, Tina Hendrix, blevet dømt for foragt for retten, skriver The Guardian.

Deres brøde er, at de har lavet en non-profit, gratis musikskole i New York med navnet Hendrix Music Academy. De skal nu tilbagekalde al merchandise med Hendrix’ navn eller ansigt, ligesom de skal give musikskolen et nyt navn.

Leon Hendrix blev i 2017 sagsøgt for at bruge Jimi Hendrix’ navn på en række produkter, blandt andet cannabis, mad, alkohol, medicin og elektroniske produkter. Og han fik dengang et forbud mod at bruge navnet ’Jimi Hendrix’, navnet ’Jimi’ og navnet ’Hendrix’ i nogen som helst sammenhænge, skriver The Guardian.

Det er to forbundne selskaber, Experience Hendrix og Authentic Hendrix, skabt af Jimi Hendrix far Al Hendrix i 1995, der har rettighederne til hans musik og navn.

Siden Al Hendrix’ død i 2002 er de to selskaber blevet drevet af hans adoptivdatter Janie Jinka, der forvalter rettighederne meget stramt.

Dommeren meddelte i den seneste sag, at Leon Hendrix risikerer fængsel, hvis han en gang til overtræder forbuddet mod at bruge Jimi Hendrix’ navn.

Tina Hendrix, niecen, siger til Billboard, at hendes familie er »knust og skuffede« over dommen:

»Slagsmålet handler ikke om penge, men om retten til at bruge mit eget familienavn til velgørende formål. Det her handler om vores ytringsfrihed, og vores rettigheder bliver overtrådt i denne her sag, ligesom de gjorde det i den tidligere sag mod min far«.

Langt slagsmål

Retssagen om musikskolen er seneste kapitel i et længere slagsmål i Hendrix-familien om rettighederne til Jimi Hendrix’ navn og bo, skriver The Guardian.

Den verdenskendte guitarist efterlod ikke noget testamente, da han som blot 27-årig døde i 1970 af en overdosis sovemedicin. Derfor var det hans far, Al Hendrix, der arvede alle hans rettigheder og ejendele.

Da Al Hendrix døde i 2002, efterlod Al Hendrix intet til Leon Hendrix, bortset fra en enkelt guldplade.

Leon Hendrix forsøgte derfor at få afvist testamentet for at få kontrollen over en del af boet. Men det blev afvist at retten, der gav Al Hendrix’ adoptivdatter, Janie Jinka, retten til fortsat at forvalte boet.