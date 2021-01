5 hjerter: Dansk popkomet skyder året ind med et brag

Jamen, så er barren ligesom sat for 2021.

Dopha fra Romalt tjekker ind med et så stærkt og overbevisende debutalbum, at man let kan forestille sig, at ’The Game’ også er med i samtalen, når listerne over årets bedste udgivelser skal stykkes sammen.

Det er svært at blive andet en imponeret og revet med, når Dopha slår guitaren an og åbenbarer en vidunderligt rocket popstemme. En stemme fuld af små, lyse knæk, lokkende dybder, hæse stræk og en smidighed, der kan løfte en ordinær sang til noget større og giver den 22-årige sanger og sangskriver muligheden for hele tiden at skifte musikalske retninger.

Det gør Dopha på et album, der er i konstant bevægelse inden for sit poprockede format, blander tristesse op med underspillet humor og arbejder effektivt i kontraster.