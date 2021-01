Brød Joe Biden finsk ophavsret under sin indsættelse?

Mens gæsterne ankom til indsættelsen af Joe Biden og Kamala Harris i Washington D. C. i onsdags, spillede det amerikanske marineband et uddrag af Jean Sibelius’ opus 26, bedre kendt som ’Finlandia’.

Sådan lød det i hvert fald i finske ører. Og nu er Finlands ophavsretslige organisation, Teosto, i gang med at undersøge sagen. Ifølge programmet for indsættelsen spillede bandet stykket ’Godspeed’ af komponisten Ryan J. Nowlins, men det har på visse steder slående ligheder med Sibelius’ kendte komposition.

I første omgang lød der glade reaktioner. Finlands ambassadør i USA tweetede, at »mange finner var glade for at høre den velkendte ’Finlandia’«

Den amerikansk-finske violinist og dirigent Aku Sorensen var også begejstret og skrev, at indsættelsesceremonien med sin brug af hymnen høstede topkarakter fra ham.

Sagen undersøges

Men efter begejstring fulgte kritisk eftertanke. For havde amerikanerne overhovedet lov til at bruge et uddrag nationalklenodiet som en del af en sammensat hymne? Og uden at kreditere Sibelius i programmet?

Teosto, den finske ophavsretssorganisation, der overvåger brugen af Sibelius’ værker og sørger for at indkræve royalties til hans arvinger undersøger nu, om reglerne blev brudt under Bidens indsættelse.

Godt nok siger administrerende direktør for Teosto, Risto Salminen, til avisen Helsingin Sanomat, at denne type brug af en komposition som en del af en anden komposition normalt ikke falder inden for rammerne af ophavsretten, men at brugen kræver samtykke fra rettighedshaveren.

»Vi undersøger sagen«, siger han.

Ophavsretten for ’Finlandia’ udløber i 2027.

Brugt af zombier og metalbands

’Finlandia’ blev komponeret af Jean Sibelius i 1899 som en skjult protest mod øget censur indført af det russiske imperium. Det blev blandt andet opført ved Verdensudstillingen i Paris i 1900 og er siden blevet brugt flittigt i populærkulturen, blandt andet i ’Die Hard’-filmene og zombie-tv-serien ’The Walking Dead’, som intro til koncerter med metalbandet Nightwish, ligesom Joan Baez har optrådt med Finlandia til sine koncerter siden 2007.

Nummeret begynder med messingblæsere og pauker, der anslår en anspændt og ildevarslende stemning, hvorefter strengeinstrumenter og træblæsere udvikler det til en dyster, ophøjet atmosfære.