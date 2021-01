Simultantolkning af Bidens tale gav shitstorm. Nu svarer DR

Da Twitter i Danmark under præsident Joe Bidens indsættelsestale akut-eksploderede i kommentarer som »Så forfærdeligt«, »ødelæggende« og »katastrofalt«, rettede vreden sig hverken mod præsidentens politik eller formuleringer.

Den handlede om simultantolkningen på DR og TV 2.

På begge kanaler talte tolke ind over Bidens ord, så alle danskere kunne forstå den nye præsidents budskaber. Hvilket resulterede i, at ingen kunne forstå noget som helst. I hvert fald hvis man spørger nogle af de mange brugere, der fik afløb for frustrationerne online.

»Det saboterede helt oplevelsen – især fordi lydniveauet var sådan, at man hverken kunne høre talen eller oversættelsen ordentligt. Jeg undrer mig over, at man ikke i stedet livetekstede det«, skrev en bruger.

En anden kaldte det skamfuldt, at Danmarks to største tv-kanaler ikke havde tiltro til, at befolkningen kunne se indsættelsestalen i originalt format.

Kritikken får nu DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, til at love Twitter-brugere over hele landet, at simultantolkning ved næste præsidentindsættelse vil være en hjælp, man kan vælge til eller fra.

TV 2 gav sine seere mulighed for at slå over på Tv 2 News, hvor talen blev sendt uden tolkning. På DR skulle man tænde for P1 for at vige udenom.

I anden bølge af diskussionen har flere dog allerede forsvaret tv-stationernes valg mod de engelskkyndige Twitter-brugere.

»Det er altså arrogant at høre på folk, der i ramme alvor skælder ud over, at Bidens tale blev simultantolket på TV 2 og DR«, skriver kommentator og forfatter David Trads.

Journalist Henrik Qvortrup er enig. Han pointerer, at mange danskere kæmper med det engelske.

Under alle omstændigheder er løftet altså nu, at det ikke vil være grund til at flygte til amerikanske eller svenske medier ved næste præsidentindsættelse – uanset om man er til tolkning eller ej.