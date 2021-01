Musikredaktør fik gåsehud: Så er den amerikanske storhed ligesom etableret igen

Det var ikke bare lige før, at Lady Gaga stjal showet, da den amerikanske popstjerne trådte ud af kongresbygningen i en svulmende, knaldrød kjole og en gylden fredsdue syet til den sorte overdel.

Hun overtog det totalt. Efter ceremoniens indledende ritualer sendte Lady Gaga kuldegysninger ud gennem skærmen med sin helt egen og stormende, storslåede fortolkning af ’Star Spangled Banner’, den amerikanske nationalsang.

Så var den amerikanske storhed ligesom etableret igen.

Og inden man nåede at tænke for meget over, hvor gammel Joe Biden så ud med sine milde bedstefar-øjne over mundbindet og det tynde, hvide hår i den legende vind, kom Jennifer Lopez ned ad trappen og trak næste stik hjem.