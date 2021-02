Anmelder: At lytte til den her plade er som at glo direkte ned i et åbent benbrud

Hvor relevant er en kvindelig kunstners bikinilinje for hendes nye plade? Normalt lig nul.

Men når den newzealandske singer-songwriter Sarah Mary Chadwick ligefrem vælger at bruge et billede med et kvindeskræv iført et par coyboyshorts klippet så aggressivt korte, at kønsbehåringen kan skimtes, virker det alligevel som noget af et ... budskab.

Der er en heftig zero-fucks-given-stemning på det albumcover. Og den fortsætter – måske ikke så overraskende – i musikken. Umiddelbart er det her ikke noget larmende album. Alligevel er det den mest højtråbende stille klaverplade, jeg nogensinde har hørt.

At lytte til de her 12 sange er som at glo direkte ned i et åbent benbrud, hvor blodet fosser ud. Og du kan ingenting stille op, fordi skaden for længst er sket. Du kan bare mærke efterveerne. Og alle de giftpile, de skyder afsted. ’Me And Ennui Are Friends, Baby’ er en break-up plade. Men i stedet for at beskæftige sig med ét altædende brud, er det som om, Chadwick flår en masse skeletter ud af skabet på samme tid. Afsked kommer i forskellige afskygninger. Fælles for dem alle er, at de er forbundet med dyb smerte.

Der er en giftig relation til moren (»I can’t call my mother, ’cause I hate that bitch«, som det lyder på titelnummeret). Der er et mislykket selvmordsforsøg. (»On the way to stay alive I asked the guy his job/He said, ‘a paramedic’« fra samme sang). Der er en temmelig utilfredsstillende affære med en meget gift mand (’At Your Leisure’). Og der er forsøg på at hele et savn efter en far, der går ud på at hooke op med alle de tabere, hun kan komme i nærheden af (’Every Loser Needs a Mother’.)