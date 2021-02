Behold bare lidt mere af masken på, Guldimund

Jeg er panisk angst for masker og bryder mig derfor hverken om ’Phantom of the Opera’ eller ham den sølvspraymalede mand på Strøget, der lige pludselig bevæger sig ud af det blå, når man bare kommer gående der og passer sig selv og sine impulskøb. Masken er derfor allerede en kæmpe aversion, jeg konfronteres med hos den danske maskerede sanger Guldimund.

Guldimund er 30-årige Asger Nordtorp Pedersen, der er tidligere medlem af bandet Tårn, og han synger som en skriftende jegfortæller med en scary hvid papmachémaske på. Stemmen, der gemmer sig bag masken og det excentriske pjuskede hår, er fyldt med rå og uslebne følelser og nøgenhed. Det er bare, som om masken blotter mere, end den skjuler, og mine forbehold over for Guldimund er sært nok slet ikke det maskerede, men netop manglen på samme.

’Dem, vi plejede at være’ er et flot musikalsk værk og opfølger af debutten ’Så er det vel bare det …?’ fra 2017. Albummet minder mig om den store gotiske skønhed hos bands som Blonde Redhead og Mercury Rev, men kompositionerne står i skyggen af teksternes lidt for direkte facon.

Jeg gik længe med på devisen »There is no such thing as too much information, this is the information age« fra det amerikanske feministiske ikon Lena Dunham, men jeg stikker hovedet i jorden som en blufærdig struds, når Guldimund i den ellers blændende sang ’Brænder stadig’ synger: »Og når du vækker mig midt om natten og forlanger, at jeg knepper dig«, men han redder den akavede udmelding med den efterfølgende strofe »Du ved kun alt for godt, at jeg er brændt ud, men noget i mig brænder stadig«.