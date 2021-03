4 hjerter: Justin Bieber hylder Michael Jacksons 'Off the Wall'

Justin Bieber blev forleden væk fra årets grammyprisuddeling i protest. Til stede var et sparsomt coronavenligt udvalg af tidens hotte popstjerner iklædt glamourøse mundbind. Men Biebers fravær larmede. Især da han vandt prisen for bedste countryduo for sangen ’10,000 Hours’ med Dan + Shay.

Han kritiserede allerede grammykomiteen, da årets nomineringer blev offentliggjort i vinteren 2020, efter at han blandt andet blev nomineret for årets popalbum for sit forrige album, ’Changes’. Han var ikke tilfreds med det popmærkat, grammyinstitutionen har klistret på ham. Han ser nemlig ikke sig selv som en popartist, men som en dedikeret r&b-sanger.

R&b-genren har en stor rummelighed over for både det frelste og det syndige menneske, og Justin Bieber er åbent stået frem og har fortalt om sine mørkere sider. Og han har åbenhjertigt delt ud af de kampe, han har haft med stofmisbrug og sit mentale helbred, siden han slog igennem som barn og fik vokseværk i rampelyset og brændte sig på evighedsturneerne og opmærksomheden.

Nu er Justin Bieber lige fyldt 27 år. Han er en gift mand, og han har fundet ro i sig selv og i den kristne tro, og den ro smitter på godt og ondt af på hans sjette album, ’Justice’. Her bliver Bieber hængende i r&b-musikkens sexede sentimentalitet, især på albummets herlige og hellige treenighed ’Peaches’, ’Love You Different’ og ’Loved by You’. Tre sange, der bare skal høres mange gange i træk efter hinanden. Og han krænger alle Jesus- og parforholdsfølelserne ud i sange som ’Unstable’, ’Hold On’ og ’Holy’.

Der er tilmed et vink til Michael Jacksons album ’Off the Wall’, der skinner tydeligt igennem på Dominic Fike-duetten ’Die for You’.