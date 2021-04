Henrik Palle: Hendes nye plade kan meget vel blive en af forårets favoritter

Det er modigt, hvad den danske vokalist Lilly forsøger sig med på sin seneste langspiller. På mere end én måde.

For det første er det kækt at navngive udgivelsen efter standarden ’The Song Is You’, denne vidunderlige ballade fra 1932, skrevet af Jerome Kern og Oscar Hammerstein til forestillingen ’Music In The Air’. Thi en anden dansk (dog med portugisiske rødder) legende, nemlig Pedro Biker, udsendte for 55 år siden en plade med selvsamme titel – og den er en uopdrivelig kultklassiker, der i en nogenlunde spilbar vinylkopi koster det samme som en Y-stol. Så det er store sko at træde, må man sige.