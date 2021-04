5 hjerter: Savner du også rigtige koncerter? Her er et brag af et livealbum

Jeg er personligt ved at være der, hvor jeg er klar til at give min ene nyre væk for en rigtig koncert.

Ikke noget distanceret Zoom-shit, ikke nogen nervøs holden afstand, ingen ansigtsmasker og heller ingen apatiske siddepladser. Og så må musikken gerne være så høj, at den sletter hele den mentale harddisk, som indeholder det forgangne år.

Der er stadig et stykke vej derhen. For nu at sige det pænt. Det er med andre ord på tide at køre det tunge trøsteskyts frem. Og så meget desto mere solidt veltimet er det, når det danske blackmetalband Solbrud nu udgiver deres første livealbum, ’Levende i Brønshøj Vandtårn’. Det lukker ikke det væskende kødsår, der er følelsen af savnet efter rigtige koncerter. Men det sætter et flot plaster på.