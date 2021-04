4 hjerter fra Kim Skotte: Bob Dylans favorit har fået vokseværk og vender stærkt tilbage

At musikalske traditioner udgør tråde, man kan sno og flette sammen på mange måder, er Valerie June et fornemt eksempel på. På gennembrudsalbummet ’Pushin’ Against a Stone’ lavede June fra Memphis i 2013 sin helt egen roots-kombination af r’n’b, soul og knirkende toner fra banjo og bondeland. At blande traditionelt så sorte og hvide musiktraditioner gav sammen med hendes specielle nasale stemmeføring Valerie June et unikt udtryk.

Selv om June allerede havde udgivet tre hjemmegjorte plader, blev albummet produceret med Dan Auerbach fra The Black Keys som fødselshjælper, udgivelsen, der gjorde hende til et af det års mest markante nye navne. Selveste Bob Dylan nævnte hende som en af sine favoritter.

Valerie June cementerede sit særlige talent i 2017 med ’The Order of the Time’, men kunne hun også i længden skille sig ud med andet end sin specielle stemme?

’The Moon and Stars: Prescriptions for Dreamers’ giver et bekræftende svar. Den musikalske palet er udvidet betragteligt. Rødderne i den 39-årige Junes musik får nu lov at fremstå tydeligere adskilt. Der er både store strygerarrangementer, helt intimt skrabede folkesange med overraskende englekor, og på ’Call Me a Fool’ skruer hun soulbissen på i selskab med legenden Carla Thomas.