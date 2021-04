Dansk rappers musikselskab efter forvaringsdom: »Det er en meget trist situation for alle involverede«

For halvandet år siden efterlyste Syd- og Sønderjyllands Politi rapperen Jamaika, eftersom han var mistænkt for et knivstikkeri, hvor en 23-årig mand blev kvæstet.

I går faldt dommen over den 25-årige vejlensiske rapper med det borgerlige navn Sharmarke Omar Ali. Det skete ved Retten i Esbjerg, hvor han blev idømt forvaring for to grove overfald og vidnetrusler.

Under retssagen fortalte Jamaika, hvordan hans chef hos Universal Records støtter ham.

»Jeg lever af min musik i dag og har udgivet musik, mens jeg sad i fængsel. Pladeselskabet udgiver på vegne af mig, og de støtter mig stadigvæk«, udtalte Jamaika ifølge JydskeVestkysten: »Jeg har chefen for Universal Records, der støtter mig«.