Danmarks største rockband er tilbage med et fremragende album

Et punkband med 10 år på bagen må vel siges at være et voksent punkband. Eller måske næsten et dødt punkband?

Det er bare langtfra, hvad Iceage er på ’Seek Shelter’ – gruppens femte album siden debuten i 2011, ’New Brigade’, der til gengæld lød så eksplosiv og ung, at det næppe havde undret nogen, hvis bandet var brændt ud på to minutter. Det er vel også punkens logik, energien slipper hurtigt op.

Men Iceage arbejder ikke med gængse logikker og står stadig – nu som et mere raffineret, et lige så hårdtslående, men også mere fintfølende rockband, der måske ikke er blevet voksent, men som til gengæld bare er vokset og vokset. Ikke bare som sit helt eget kapitel i dansk rock, men som et interessant rockband i verden, retfærdigt hædret alle vegne – den direkte modpol til vores andet store rockband herhjemme, Volbeat.

Det nye fremragende album er uden tvivl en mere moden sag, sangene har en horisont og et udsyn med Elias Rønnenfelts dunkle poesi, der tager bestik af samtiden og ikke kan sidde den overhørig. Men som også søger en modgift, hvad enten den skal findes under jorden eller oppe i det himmelske – altid med tekster, der transcenderer den klare besked og i stedet søger ind i poesien.

Men ’Seek Shelter’ er også en kommando og en rammende besked til tiden, der både lyder som en advarsel og en håndsrækning. Det i Iceage-sammenhæng nye her er, at udtrykket er åbent og inviterende, selv om bomberne falder lige uden for beskyttelsesrummet, som vi endnu ikke er nået ind i.