Den første fra Rolling Stones runder 80: På trommerne tærsker han løs, men bag scenen er han den rolige af rullestenene

Der gror ikke mos på rullesten, siges det.

Men noget patina er der trods alt gennem en 60 år lang musikerkarriere vokset frem på Charlie Watts, trommeslageren i et af verdens mest berømte rockbands, The Rolling Stones.

Omvendt er Watts som det ældste medlem i det legendariske oldefarorkester over lang tid gradvist ældet med ynde sammenlignet med sine kolleger. Bandkollegerne har – omfavnet af stadigt yngre kvinder, nogle af dem meget unge – måske haft lidt sværere ved at se alderstoget tøffe tungt ind på stationen.

Men det tørre, solide trommespil fra den udadtil altid uudgrundelige og fattede rytmemand har været en af grundstenene i rullestenene.

Selv om Charlie Watts går for at være blid som et lam, så har han også temperament

Så kunne Mick Jagger og Keith Richards tage sig af det flamboyante og Ronnie Woods af tøsebørnene.

Fremstår som bandets noble nestor

Charlie Watts blev født i London og blev tidligt grebet af musikken. Som teenager studerede han på en kreativ skole og kom ind i reklamebranchen.

Men i starten af 1960’erne faldt Mick Jagger, Keith Richard og daværende bandmedlem Brian Jones over Watts’ sublime trommespil. De lokkede ham med i deres nystartede band.

Siden har Charlie Watts ikke haft behov for job i reklamebranchen.

Selv om Watts på mange måder fremstår som bandets noble nestor, så har hans liv dog ikke været helt uden drama og rock’n’roll. Et mangeårigt forbrug af stoffer og alkohol resulterede sidst i 80’erne i, at Watts lod sig indlægge for at blive afvænnet. Og hans kone er siden ofte taget med for at støtte ham, når Stones var på endnu en tur med deres omrejsende rockmuseum.

Døjer med søvnløshed

Watts har altid hadet turnélivet og døjer med søvnløshed, når han er væk fra sin hustru. De blev gift helt tilbage i 1964. Sammen med Shirley Ann Shepard har Watts datteren Seraphina.

I 2004 fik han som mangeårig ryger konstateret strubekræft. Men langvarig kemo reddede dengang hans liv.

Og selv om Charlie Watts går for at være blid som et lam, så har han også temperament. I 1984 ringede forsanger Mick Jagger stærkt beruset en tidlig morgen til trommeslagerens værelse på et hotel i Amsterdam.

»Hvor er min trommeslager?«, spurgte Mick. Og fik intet svar.

Kort tid efter bankede Charlie Watts på Jaggers dør. Sangeren åbnede og modtog en velplaceret knytnæve fra Watts ledsaget af sætningen »Kald mig aldrig din trommeslager igen. Du er min åndssvage sanger!«.

