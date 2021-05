Liss-forsanger er død: »Søren Holm sang helt nede fra tåspidserne og op i hårrødderne«

Opdateret 27. maj kl. 15

Den unge danske musiker Søren Holm, der var i midt-20’erne, er død.

Det skriver Vilhelm Strange, Villads Tyrrestrup og Tobias Hansen, de tre tilbageværende medlemmer af bandet Liss, som Søren Holm var forsanger i, i et opslag på Facebook.

Liss slog igennem i Danmark i 2015 med singlen ’Try’ og skabte hurtigt stor opmærksomhed i Danmark med deres bløde funk og vindende melodier. De var 19 og 20 år gamle og lige begyndt at spille sammen.

»De lød ikke som danske undergrundsbands plejede at lyde i midten af 10’erne; hvor de nye seje bands lød af postpunk fra 80’ernes Manchester, lød Liss faktisk i glimt som blid bossanova eller funk i dur med Drori Hansen Furniture«, fortæller Politikens musikanmelder Lucia Odoom.

Måtte tage en pause

Bandets store succes fra den ene dag til den anden var en omvæltning, det var svært for de fire aarhusianere at håndtere, har de fortalt i et interview med musikmediet Soundvenue.

Debutudgivelsen ’First’ fra efteråret 2015 fik international omtale i flere magasiner og international radiotid, hvilket førte til, at bandet gik fra det anerkendte danske pladeselskab Escho til at dele udgiver med navne som Adele og Radiohead hos engelske XL Recordings.

Søren Holm i front for Liss under en koncert i Lille Vega i København i 2016. Foto: Anders Rye Skjoldjensen

»Liss hiver ned fra alle hylder og sætter modsætningerne sammen på ulogisk vis. Og hver gang det er ved at falde fra hinanden, smider Holms ekspressive stemme en melodisk krog ud og får det hele til at hænge sammen som et stykke blændende pop«, skrev vi her i avisen om ’First’, mens også internationale magasiner som Fader og Clash lagde mærke til Søren Holms særegent følsomme stemme.

Så blev der stille.

Ifølge interviewet i Soundvenue voksede karrierefarten med en hast, så det var nødvendigt at tage en pause.

Stod foran en stor turné

Først i 2019 kom bandets anden udgivelse, ’Second’, der også blev en anmelderdarling.

Igen blev Søren Holms særlige stemme fremhævet:

»Søren Holm sang helt nede fra tåspidserne og op i hårrødderne. Det var med hele organismen. Sørens stemme mindede mig om 80’er-bands som Fine Young Cannibals og Bronski Beat. Den slags stemme, han havde, er der ikke særlig mange af i hver musikergeneration. Det var bare meget tydeligt, at det her band ville række langt ud over de danske landegrænser med sin musik«, forklarer Lucia Odoom.

Ifølge Clash Magazine lå 2020 for fødderne af Liss med blandt andet turné sammen med Vampire Weekend, men coronapandemien pillede bandet af plakaterne igen.

I stedet udgav det ep’en ’Third’ og lavede en række livesessions på nettet, hvor fans kunne ønske, hvilke numre de skulle spille. Det blev til covere af kæmpehits som The Weeknds ’Blinding Lights’, Dua Lipas ’Don’t Start Now’ og ’Sometimes it Rains in April’ af Prince.

Liss stod foran en større dansk turné.

Bandet og familien beder om fred til at sørge over Søren Holms død, der indtraf 25. maj. Dødsårsagen er ikke oplyst.