Det er ikke særligt nordisk at være nuttet, men det er særligt japansk. Det japanske ord for nuttet er kawaii, og det er ikke bare et ord, men en hel folkeidentitet. Selvom der kan være nedladende associationer forbundet med ordet nuttet, har det for mig altid været en særlig form for elegance at hengive sig til nuttethedens kult: en følsomhed og ømhed over for alle de åbne og naivistiske ting, der var trøstende og opmuntrende, da vi var børn.

Japansk kultur er drevet frem af begejstringen for nuttede ting. For eksempel glæden ved runde bamsede ikoner som Hello Kitty og Hayao Miyazakis runde og flyvende skov-ånd Totoro.

Et af Japans mest nuttede musikfænomener (og der er mange) er Chai – en japansk kvindegruppe med en særlig eklektisk kant. De har en stor forkærlighed for lyserød, men blander farven med de mere kantede og skæve punkter i musikhistorien. På sangen ’N.E.O’ på deres album ’Pink’ fra 2018 synger de »You are so cute/nice face/Yeah«. De er et blandingsprodukt af alt, der er sødt i slikbutikken, men man skal bestemt ikke skal dømme dem på emballagen, for selvom indholdet ser sødt og ufarligt ud, har de en imponerende stor musikalsk avantgardistisk spændvidde.