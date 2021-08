Ny sang fra The Weeknd tryller solen om til en kæmpe discokugle

1The Weeknd: ’Take My Breath’

Det er fredag morgen. Jeg går ned ad gaden og lytter til ugens nye musik, da lyset pludselig slukkes omkring mig. Solen, der før stod lavt på den blege himmel, forvandles til en kæmpestor diskokugle, mens fortovsfliserne lyser op, når jeg træder på dem, ligesom i Michael Jacksons ’Billie Jean’. Jamen, hej fredag, jeg er også glad for at se dig! Det var min første tanke, da jeg hørte The Weeknds nye diskoficerede single, ’Take My Breath’.