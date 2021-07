Britney Spears har ansøgt om, at en revisor erstatter hendes far som værge

Britney Spears’ nye advokat, Mathew Rosengart, har formelt indgivet et søgsmål ved en domstol i Los Angeles, der skal afslutte farens kontrol over den amerikanske sangerindes forretninger og økonomi.

Det skriver avisen The New York Times mandag.

I stedet foreslår Britney Spears gennem sin advokat at udnævne revisoren Jason Rubin som ny værge for hende.

Mathew Rosengart blev tidligere i juli valgt af den 39-årige sangerinde som hendes nye advokat. Han har lovet Britney Spears at gøre en ende på faren Jamie Spears’ værgemål.

Jamie Spears har den fulde kontrol over sin datters formue på 60 millioner dollar i henhold til det værgemål, som en domstol for 13 år siden tildelte ham.

Britney Spears har to gange afgivet følelsesladet vidnesbyrd ved en domstol i Los Angeles omkring værgemålet, som hun har kaldt grusomt.

»Hvis ikke retten ser dette som misbrug, så ved jeg ikke, hvad det er«, sagde Britney Spears på et videoopkald i retten i midten af juli.

I Rosengarts sagsanlæg hævder han, at hvis Britney Spears er i stand til at vælge sin egen advokat, bør hun også være i stand til at vælge sin værge.

I slutningen af juni afviste en domstol i Los Angeles kravet om at fjerne Jamie Spears som værge. Men dette vil Mathew Rosengart altså have omgjort.

Tidligere har Britney Spears sagt, at hun ikke ønsker at afslutte sit værgemål generelt. I retsdokumenter udtaler hun, at værgemålet reddede hende fra sammenbrud og fra at blive fuldstændig udnyttet og økonomisk ødelagt.

Til gengæld ønsker hun at få mere indflydelse på, hvordan værgemålet skal forvaltes, og hun vil således have sin far ud af det.

Fra 2008 til 2019 havde Jamie Spears fuld kontrol over det meste af Britney Spears’ liv sammen med en advokat. I dag styrer faren kun det økonomiske og forretningsmæssige i samarbejde med et forvaltningsfirma.

ritzau