Britney Spears trygler dommer om at få sit liv tilbage

Popstjernen Britney Spears bad onsdag lokal tid i retten i Los Angeles en dommer om at gøre en ende på det værgemål, som har betydet, at store dele af Spears’ liv og økonomi er uden for hendes kontrol.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ordene er de første fra 39-årige Spears selv ved en sag for åbne døre om værgemålet i de 13 år, det har eksisteret.

»Dette værgemål har gjort mere skade på mig, end det har gavnet«, sagde Spears på en videoforbindelse i en 20 minutter lang og følelsesladet udtalelse.

»Jeg fortjener at få et liv«.

Sidste gang, hun talte foran en dommer, var i maj 2019, og der blev høringen lukket for offentligheden. Men denne gang ønskede hun, at hendes udtalelser bliver hørt, sagde hun.

Et overgreb

I 2008 blev sangerens far, Jamie Spears, udpeget som hendes værge, efter at hun var blevet tvangsindlagt på et psykiatrisk hospital i kølvandet på et sammenbrud, der blev beskrevet i flere medier.

Dokumenter fra retssagen viser, at værgen blandt andet regulerer, hvornår Britney Spears må se sine sønner, der er 14 og 15 år gamle.

Fra 2008 til 2019 havde faren fuld kontrol over det meste af Britney Spears’ liv sammen med en advokat. I dag styrer han kun det økonomiske og forretningsmæssige i samarbejde med et forvaltningsfirma.

»Jeg vil bare have mit liv tilbage. Det har varet 13 år, og det er nok«, sagde hun ifølge nyhedsbureauet AFP.

»Jeg mener virkelig, at dette værgemål udgør et overgreb«.

Ifølge Spears har værgemålet gjort hende både »traumatiseret« og »deprimeret«.

I sin forklaring kom hun også med en række beskyldninger mod sin familie og mennesker omkring hende.

Spears sagde, at hun ikke har indvilget i at tage medicin, og at hun er blevet forhindret i at tage ferie fra sit arbejde samt gifte sig igen og få flere børn.

Derudover fortalte popstjernen, at hun har fået indsat en spiral, der forhindrer hende i at få børn, og selv om hun gerne vil have den ud nu, får hun ikke lov til det af folk omkring hende.

I en udtalelse læst op af en advokat sagde Jamie Spears, at han er »ked af at se sin datter lide og være i så meget smerte«.

»Hr. Spears elsker sin datter og savner hende meget«, lød det i udtalelsen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Fans mødt frem

Retsmødet onsdag sluttede uden en afgørelse.

Dommer Brenda Penny sagde, at Spears skal indgive en formel anmodning til retten om at afslutte værgemålet, før der kan tages en beslutning.

Uden for retsbygningen var en hel del fans mødt op for at støtte Britney Spears. Mange af dem havde taget lyserødt tøj på og holdt bannere, hvorpå der stod ’Free Britney’, som er blevet et slogan for en større bevægelse.

De nærmere detaljer i Spears’ psykiske problemer er ikke blevet offentliggjort.

ritzau