Hun holdt det hemmeligt i mere end 20 år. Nu afslører Dolly Parton, hvad hun brugte pengene fra megahit på

I 1992 gav Whitney Houston filmen ’The Bodyguard’ et udødeligt soundtrack med sin coverversion af ’I Will Always Love You’ – en sang, som countrysangeren Dolly Parton oprindeligt havde skrevet.

Selv om Partons originalversion af sangen tilbage i 1973 toppede Billboards countryhitliste et par gange, var det altså først 19 år efter udgivelsen, at Houstons cover gjorde sangen til et decideret verdenshit. Den slog adskillige hitlisterekorder og er den dag i dag en af de mest solgte singler nogensinde. Som rettighedshaver til originalen har Dolly Parton ifølge erhvervsmediet Forbes tjent mere end 10 millioner dollars på royalties for megahitversionen.

Nu skriver The Washington Post, at Parton langt om længe har afsløret, hvad hun så brugte alle disse penge på. I talkshowet ’Watch What Happens Live With Andy Cohen’ fortalte hun forleden, at hun i 1997 brugte sin indtægt fra lige netop Houstons cover på at købe og istandsætte en række bygninger i et afroamerikansk kvarter i Nashville, Tennessee.