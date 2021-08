Sådan tømmer man et dansegulv: Foo Fighters maltrakterer ikoniske discohits på joke af en plade

Vi kender det vist godt alle sammen. Med tiden kan man godt blive lidt træt af sig selv. I både det korte og det lange løb.

Nogle skifter så job, andre bliver skilt. Nogle skifter massageapparat, andre melder sig til et maratonløb. Nu skal vi realisere potentialet, inden det er for sent!

Det kan også ske for rockbands, der kommer op i alderen. Og det kunne godt se ud, som om både Foo Fighters og The Killers har gået og rodet med den slags tanker under pandemien. Ud med det gamle, lad os prøve noget nyt.