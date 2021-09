Anmelder: Jeg har en god og en dårlig nyhed om den nye Halsey-plade

Jeg har er en god og en dårlig nyhed om den nye plade fra den amerikanske popstjerne Halsey. Et album skrevet i samarbejde med Trent Reznor og Atticus Ross fra Nine Inch Nails, som også har produceret.

Den gode nyhed er, at det er den 26-årige Halseys mest markante og personlige plade til dato. Den dårlige er, at den nogle gange godt kan lyde lidt for meget som det, den også er: halvt Halsey, halvt Nine Inch Nails. Det er med andre ord ikke altid lige sømløst, når skønheden og udyret skal finde fælles fodslag.