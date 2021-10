Fars pige er altid på jagt efter en kæreste af samme model

Det rådelikate album ’Chemtrails Over the Country Club’ var ikke mange måneder gammelt, før Lana Del Rey bekendtgjorde, at et nyt album allerede var lige på trapperne. Det skulle hedde ’Rock Candy Sweet’, komme på gaden i juli 2021 og være det mest nøgne udsagn til dato fra den store fornyer af den amerikanske popmusiks kitschede hjertestrenge.

Juli blev til ultimo oktober, og titlen muterede fra sejt popslik til poesibogens ’Blue Banisters’, men det med den nøgne sandhed om Lana Del Rey holdt tilsyneladende stik.