I dagene op til Lydmors koncert i Store Vega i København torsdag aften skrev hun en kronik i musikbladet Gaffa, hvor hun fortalte om sin skræk for at stille sig op helt alene på den store scene. Titlen var: ’Jeg er pissebange’.

For ville publikum tro, hun bare stod og spillede ’Counterstrike’ på computeren? Burde hun have taget et liveband med? Skulle der have været dansere?