Julen handler – i hvert fald for den kristne del af højtiden – om at glædes og juble og samles om smukke budskaber. Det kan hurtigt blive en tand for meget, når det foregår hele tiden og konstant i december i selskab med juletræer og overlæssede harmoniseringer. Hvor inderligt og dybtfølt let kommer til at rime på sentimentalt og hult.

Er man allerede der, er det godt, at Concerto Copenhagen tilbyder præcis det samme budskab, men serveret meget mere elegant og raffineret.