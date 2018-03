Byrne skaber en fest ud af katastrofen David Byrne fra Talking Heads har sendt sin første soloplade i 14 år ud. Det er et legesygt album.

FOR ABONNENTER

David Byrne er en samvittighedsfuld herre, der senest har undskyldt dybtfølt over, at der ikke er en eneste kvinde med på ’American Utopia’, hans første soloplade i 14 år, der også kan ses som et soundtrack til hans forelæsningsprojekt, ’Reasons to be Cheerful’, der handler om at se det gode i det dårlige og skabe bølger af optimisme.