Brysterne er falske, men følelserne er ægte: Hiphoppens boss-bitch leverer stærkt debutalbum Med et skægt, aggressivt og sårbart debutalbum fejer fænomenet Cardi B alle døgnfluespekulationer til side. Med timing fra sociale medier og et flow af latinotemperament er det en milepæl i både hiphop og populærkultur.

Da Cardi B stadig hed Belcalis Almanzar og var en ung kvinde fra et Trinidad-dominikansk hjem i det sydlige Bronx, New York, arbejdede hun i et amish-supermarked på Manhattan.