Kvindekvartet fik vellykket festivaldebut: Swingende skurke sendte kaskader af blæserlyd og rytme ud over Kongens Have

To saxofoner, en alt og en baryton. Og så bas og trommer. Det er ikke ret ofte, man løber ind i den konstellation. Men den kan sagtens bone ud med både medrivende og interessant musik, for det handler altid om, hvem der spiller. Og hvad de spiller. Ikke hvad de spiller på. Det gav de fire unge skandinaver i det mindre end et år gamle ensemble Skurkar en ret fornem prøve på i en vindblæst Kongens Have, hvor forbipasserende antracitfarvede skyer bestandigt truede med at forvandle jazzkoncerten til en vandpantomime.