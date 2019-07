Da stemmen var blevet varmet op, fik han ros af anmelderne: Men leverede Bob Dylan faktisk en af årets skuffelser på Roskilde?

Der gik ikke længe, før nogle af de yngre blandt publikum gav op under onsdagens Bob Dylan-koncert på Roskildes store Orange Scene. Stemmen var der ikke helt, og sceneshowet var nærmest ikke-eksisterende, hvis man skal tro de danske anmeldere. Men var man en af dem, som blev hængende, oplevede man, at den store sanger måske blot havde brug for lidt opvarmning. Der gik cirka 40 minutter, før den dylanske magi viste sig.

Spørgsmålet er, om det var nok? Det er anmelderne ikke helt enige om.

Berlingskes fire-stjernede anmeldelse bemærker, at han det meste af tiden befandt sig bag et klaver som en »indigneret bluesprædikant«, der var kommet for at lære sit publikum en ting eller to. Men i undervisningen manglede der kemi mellem lærer og elev – i hvert fald i første del af koncerten:

»Stenansigtet tøede næsten op i et smil på ’Like A Rolling Stone’, og vi fik en følelsesladet version af ’Make You Feel My Love’ fra comeback-albummet ’Time Out Of Mind’ fra 1997. Det var dog mest en koncert for de indviede, for de fleste sange blev spillet i nye fortolkninger, og Dylan er hverken publikumspleaser eller entertainer«, lyder det i den firestjernede anmeldelse, hvori det også er svært at komme udenom, at den snart pensionsmodne stemme er ved at være slidt. Selv om Dylan blev bakket op af et ekstremt velspillende band, var det svært at skjule, mener anmelderen:

»Stemmen blev heldigvis varmet lidt op undervejs«.

Og netop det lagde andre medier også mærke til.

I Gaffa er begejstringen stor. I den femstjernede anmeldelse får den 78-årige legende, der onsdag aften kom i et westernsinspireret antræk med prikket skjorte og hvid halsklud, en masse ros med på vejen – blandt andet at han »gudhjælpemig fortsat virker både inspireret og inspirende«.

Der bliver også funderet over, at Bob Dylans værk er et værk »i fortsat bevægelse«, hvad end det betyder:

»Rejsende i nostalgi har Dylan aldrig været, og måske netop derfor er det fortsat en fornøjelse af de helt store at overvære hans koncerter. Onsdagens halvanden time i Roskilde var ingen undtagelse«.

Den unge flugt

I Jyllands-Posten kommer anmelderen, der giver koncerten 4 stjerner, med en opsang til den yngre generation. Det manglede sceneshow fik nemlig de unge til at gå videre og vende ryggen til Orange Scene:

»Det var tydeligt, at det nærmest ikke-eksisterende sceneshow blev for stillestående for festivals yngste gæster, som forlod pladsen i hobetal. Men det var egentlig ikke hovedpersonens skyld. Han krævede blot lidt fordybelse. Flugten må tilskrives Spotify-generationen konstante higen efter en genkendelige bangers«.

Til slut lyder det i opsangen, at man blot kan håbe, at den del af ungdommen, som rent faktisk levede mesterens optræden oigennem, finder yderligere tålmodighed og vælger at lytte til mandens plader fra start til slut. Uden reklameindslag eller øvrige afbrydelser.

Også Ekstra-Bladet (tre stjerner) er ude efter publikum, som får skyld for at ødelægge en del af oplevelsen, fordi de »knevrede utålmodigt selv relativt tæt på scenen«.

Derudover bemærker anmelderen, at Dylan skar en del numre fra sit sædvanlige sæt.